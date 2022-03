Maraini | Io e Pasolini al Quirino; come lo odiavano negli anni 70

(Di mercoledì 2 marzo 2022)oggi tocca la sensibilità di tanti perché aveva vissuto le sue idee con il corpo, e per questo fu fisicamente messo a tacere; maSettanta era odiato e isolato, dice la scrittrice ...

...diispirano all'autrice. Un memoir per capire chi è stato davvero l'uomo che ha fatto parte della storia della cultura del Novecento. Domani, invece, giovedì 3 marzo, alle 18.30sarà ...Mi ricordo ancora negli anni Settanta quanto invecefosse odiato" ha dettoche poi ha ricordato un aneddoto. "Veramente c'era un atteggiamento di sospetto, di allontanamento. Una ...Roma, 2 mar. (askanews) - Il Comune di Roma spera di acquisire la "casa Pasolini", l'appartamento dove Pier Paolo Pasolini visse nel quartiere romano di Rebibbia, e vorrebbe farne una residenza per i ...Roma, 2 mar. (askanews) - Pasolini oggi tocca la sensibilità di tanti perché aveva vissuto le sue idee con il corpo, e per questo fu ...