LIVE Trofeo Laigueglia 2022 in DIRETTA | 90 km all’arrivo | cinque uomini all’attacco Il gruppo insegue a 3?

(Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Sono UAE Team Emirates e Ineos-Grenadiers a fare l’andatura su queste prime rampe del Testico. 13.59 Ilmette il turbo in salita, vantaggio dei battistrada fortemente ridimensionato in questo frangente (3?). 13.57 La media di gara è scesa a 39 km/h quando sono stati percorsi 115 km. 13.54 4’10” separano i fuggitivi dal plotone. Ciclisti impegnati nella scalata verso il GPM di Testico. 13.51 Lungo trenino composto dai corridori della Trek-Segafredo in testa al. A ruota la formazione della Bardiani Faizané. 13.48 Mancano 90 km, ibattistrada conservano 4? abbondanti sul plotone. La composizione della fuga: Lorenzo Roda (Biesse-Carera), Ricardo Tosin (General Store Essegibi Curia), Jacopo Cortese, Francesco ...

zazoomblog : LIVE Trofeo Laigueglia 2022 in DIRETTA: cinque uomini all’attacco gruppo a meno di 4? - #Trofeo #Laigueglia… - rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ?? Il fitto calendario gare di marzo inizia oggi, con il team che si divide tra Italia e Croazia ???? Oggi è la giornata del… - SpazioCiclismo : La stagione 2022 italiana è iniziata ora! Segui in diretta il #TrofeoLaigueglia con il nostro live - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ?? Il fitto calendario gare di marzo inizia oggi, con il team che si divide tra Italia e Croazia ???? Oggi è la giornata del… - Bardiani_CSF : ?? Il fitto calendario gare di marzo inizia oggi, con il team che si divide tra Italia e Croazia ???? Oggi è la giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trofeo

11.00 Ciclismo,Laigueglia " Diretta tv a partire dalle ore 14.25 su RaiSport,streaming su RaiPlay. 11.00 Calcio, K - League: Jeonbuk - Pohang Steelers " Diretta streaming su Onefootball. 11.00 Snooker, ...La diretta scritta delLaigueglia 2022 , il primo grande appuntamento italiano con la stagione del ciclismo su ... Segui ila partire dalle 11:00 COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING ...La diretta scritta del Trofeo Laigueglia 2022, il primo grande appuntamento italiano con la stagione del ciclismo su strada. A pochi giorni dalla Strade Bianche e a meno di venti giorni dalla Milano-S ...Ciclismo, come vedere oggi in diretta tv e streaming il Trofeo Laigueglia 2022: orario e canale per seguire la corsa in tempo reale ...