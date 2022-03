L'incredibile carriera e l'infinito eroismo di Volodymyr Zelensky (Di mercoledì 2 marzo 2022) Volodymyr Zelensky è il leader nazionale più improbabile nel ruolo di Presidente di una nazione e oggi, a causa di quanto sta accadendo dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è diventato forse il più popolare al mondo. Ormai tutti conoscono i contorni surreali della storia della sua carriera: un comico diventato famoso grazie a una serie tv dove interpretata il ruolo di un Presidente che poi diventa veramente nella realtà, superandone perfino la popolarità. L'ex voce ucraina dell'orso Paddington, oltreché star di una serie di commedie di scarso livello e di una serie tv decisamente più dignitosa, si è trovato in poco tempo a fronteggiare i leader delle superpotenze. A partire dall’impeachment di Donald Trump, accusato di abuso di potere dopo la telefonata a Zelensky che l’ex inquilino della Casa Bianca ha definito ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022)è il leader nazionale più improbabile nel ruolo di Presidente di una nazione e oggi, a causa di quanto sta accadendo dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è diventato forse il più popolare al mondo. Ormai tutti conoscono i contorni surreali della storia della sua: un comico diventato famoso grazie a una serie tv dove interpretata il ruolo di un Presidente che poi diventa veramente nella realtà, superandone perfino la popolarità. L'ex voce ucraina dell'orso Paddington, oltreché star di una serie di commedie di scarso livello e di una serie tv decisamente più dignitosa, si è trovato in poco tempo a fronteggiare i leader delle superpotenze. A partire dall’impeachment di Donald Trump, accusato di abuso di potere dopo la telefonata ache l’ex inquilino della Casa Bianca ha definito ...

JefLuke14 : RT @parallelecinico: Una schiacciata assurda e un buzzer beater clamoroso nella stessa gara, da 52 punti (massimo in carriera): incredibile… - GiuseppePuma6 : @paolomossetti Sono basito. Incredibile come Paolo Nori, che vanta una carriera inarrivabile, debba patire una follia di questo tipo. - LorenzoDeleidi : RT @parallelecinico: Una schiacciata assurda e un buzzer beater clamoroso nella stessa gara, da 52 punti (massimo in carriera): incredibile… - berlinste : RT @parallelecinico: Una schiacciata assurda e un buzzer beater clamoroso nella stessa gara, da 52 punti (massimo in carriera): incredibile… - CrisPloia : RT @parallelecinico: Una schiacciata assurda e un buzzer beater clamoroso nella stessa gara, da 52 punti (massimo in carriera): incredibile… -