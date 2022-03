Il Papa chiama il frate di Kiev e scatta l’applauso dei fedeli: “Siamo col popolo ucraino” (video) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Toccante fuori programma al termine dell’udienza del mercoledì delle ceneri in Vaticano. Papa Francesco ha indicato il traduttore che ha introdotto il saluto ai pellegrini polacchi: «Questo frate francescano che fa lo speaker adesso in polacco, ma lui è ucraino. E i suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sotto terra per difendersi dalle bombe in un posto vicino a Kiev. E lui continua a fare il suo dovere qui con noi. Accompagnando lui, accompagniamo tutto il popolo ucraino che sta soffrendo per i bombardamenti, le famiglie e i tanti anziani che stanno soffrendo. Portiamo nel cuore questo popolo! E grazie a te per il lavoro!». Il Papa ringrazia il frate ucraino e scatta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Toccante fuori programma al termine dell’udienza del mercoledì delle ceneri in Vaticano.Francesco ha indicato il traduttore che ha introdotto il saluto ai pellegrini polacchi: «Questofrancescano che fa lo speaker adesso in polacco, ma lui è. E i suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sotto terra per difendersi dalle bombe in un posto vicino a. E lui continua a fare il suo dovere qui con noi. Accompagnando lui, accompagniamo tutto ilche sta soffrendo per i bombardamenti, le famiglie e i tanti anziani che stanno soffrendo. Portiamo nel cuore questo! E grazie a te per il lavoro!». Ilringrazia il...

Advertising

vaticannews_it : #23febbraio 'La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra': è l'invocazione di #PapaFrancesco n… - Adnkronos : Il #Papa ha chiamato il presidente dell’#Ucraina Zelensky. - SecolodItalia1 : Il Papa chiama il frate di Kiev e scatta l’applauso dei fedeli: “Siamo col popolo ucraino” (video)… - giovannitundo : RT @StraniFatti: Si chiama Rob Kenney, suo padre lo abbandona da piccolo e lui apre un canale YouTube chiamato 'papà, come faccio a?' in cu… - hurricanwee : RT @StraniFatti: Si chiama Rob Kenney, suo padre lo abbandona da piccolo e lui apre un canale YouTube chiamato 'papà, come faccio a?' in cu… -