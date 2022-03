"Grande Fratello Vip 6", Davide e Lulù ai ferri corti dopo la nomination (Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggi Anche 'Grande Fratello Vip 6', Miriana piange dopo le accuse di Nathaly, Delia e Soleil 'Io non mi sono mai comportata così con chi mi ha nominata', dice Lulù, spiegando le ragioni per cui ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggi Anche 'Vip 6', Miriana piangele accuse di Nathaly, Delia e Soleil 'Io non mi sono mai comportata così con chi mi ha nominata', dice, spiegando le ragioni per cui ha ...

Advertising

Antonella_Soldo : Amato in una diretta Instagram con dei ragazzi ha detto che le motivazioni della bocciatura dei referendum le pubbl… - ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - W06Anna : RT @Ilaria08337799: Un anno fa, la finale del nostro ?? emozioni inspiegabili, un grande fratello che rimarrà nella storia, come loro nessu… - Tellynaa : RT @Marie20504539: Ecco quel che pensa Aldo di davide.. #jeru informatevi meglio.. #gfvip #teamdavide -