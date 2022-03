"Fuggita a gambe levate". Drusilla Foer umilia la Rai: indiscrezioni (strepitose), figuraccia a Viale Mazzini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Drusilla Foer Fuggita dalla Rai? Pare di sì. L'attrice, alter ego di Gianluca Gori, avrebbe dovuto presenziare lo show di Rai 1, Ci vuole un fiore. Un appuntamento previsto per l'1 e l'8 aprile. Con la Foer, erano i nomi trapelati, Francesco Gabbani e Nino Frassica. Eppure, stando a quanto svelato da Giuseppe Candela su Dagospia, la trattativa sarebbe saltata. "Gira voce – si legge – che dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto, Drusilla sia scappata a gambe levate sentendo puzza di flop". E così Gori avrebbe declinato l'invito. A mostrare un certo interesse per la Foer, il direttore di Rai 1. "Credo che Drusilla abbia un portato di cultura, ironia che sarebbe importante per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)dalla Rai? Pare di sì. L'attrice, alter ego di Gianluca Gori, avrebbe dovuto presenziare lo show di Rai 1, Ci vuole un fiore. Un appuntamento previsto per l'1 e l'8 aprile. Con la, erano i nomi trapelati, Francesco Gabbani e Nino Frassica. Eppure, stando a quanto svelato da Giuseppe Candela su Dagospia, la trattativa sarebbe saltata. "Gira voce – si legge – che dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto,sia scappata asentendo puzza di flop". E così Gori avrebbe declinato l'invito. A mostrare un certo interesse per la, il direttore di Rai 1. "Credo cheabbia un portato di cultura, ironia che sarebbe importante per gli ...

Advertising

itstitty_ : in tutto ciò io ribadisco questo concetto io sarei fuggita a gambe levate #jeru - cleghio : RT @riccardomonet: Dobbiamo ammetterlo: Zelensky appare come un grande presidente. Al suo posto gente inconsistente come Conte o Salvini sa… - eia58 : RT @riccardomonet: Dobbiamo ammetterlo: Zelensky appare come un grande presidente. Al suo posto gente inconsistente come Conte o Salvini sa… - LucaBallabio1 : RT @riccardomonet: Dobbiamo ammetterlo: Zelensky appare come un grande presidente. Al suo posto gente inconsistente come Conte o Salvini sa… - riccardomonet : Dobbiamo ammetterlo: Zelensky appare come un grande presidente. Al suo posto gente inconsistente come Conte o Salvi… -