Frode fiscale nel settore edile, sequestro della GdF da 3 milioni di euro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un parco residenziale, due appartamenti, auto, orologi e oggetti di lusso per un valore di circa 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania (Napoli) a una società cooperativa edile di Pozzuoli ritenuta responsabile dalla Procura di Napoli di una complessa Frode fiscale. Per gli inquirenti i due amministratori della cooperativa si sarebbero serviti di un prestanome compiacente per evadere le imposte facendo ricadere su una cosiddetta “testa di legno” ogni responsabilità. Le “fiamme gialle” hanno quantificato in oltre 43 milioni di euro la somma non dichiarata ai fini delle imposte sui redditi e in oltre 9,2 milioni di euro l’ IVA ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un parco residenziale, due appartamenti, auto, orologi e oggetti di lusso per un valore di circa 3disono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania (Napoli) a una società cooperativadi Pozzuoli ritenuta responsabile dalla Procura di Napoli di una complessa. Per gli inquirenti i due amministratoricooperativa si sarebbero serviti di un prestanome compiacente per evadere le imposte facendo ricadere su una cosiddetta “testa di legno” ogni responsabilità. Le “fiamme gialle” hanno quantificato in oltre 43dila somma non dichiarata ai fini delle imposte sui redditi e in oltre 9,2dil’ IVA ...

