È nata la prima bimba rifugiata ucraina in Italia (Di mercoledì 2 marzo 2022) All'ospedale di Rho, alle porte di Milano, è nata Nikole, la prima bimba rifugiata ucraina in Italia. La mamma ha fatto il viaggio al nono mese di gravidanza, dalla sua città alla Lombardia, dove già vive sua nonna.... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) All'ospedale di Rho, alle porte di Milano, èNikole, lain. La mamma ha fatto il viaggio al nono mese di gravidanza, dalla sua città alla Lombardia, dove già vive sua nonna....

