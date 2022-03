Dusan Vlahovic torna a Firenze da eroe decaduto | il Franchi lo attende

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 marzo 2022) A volte il destino riesce a scrivere trame che nessuno scrittore potrebbe rendere così intricate ed affascinanti. Gli ingredienti per vivere una sfida caldissima, in quel dell’Artemio, ci sono tutti ed insaporiranno una faida sportiva già piccante per natura. Fiorentina-Juventus di questa sera non sarà un match come tutti gli altri e questa volta la rivalità tra le due tifoserie potrebbe passare in secondo piano. Come mai? Perché questo incontro di calcio vale tantissimo per entrambe le società, soprattutto per gli odierni padroni di casa. Erano anni che la viola non si dimostrava così competitiva: la compagine di Vincenzo Italiano lotta per le posizioni europee in Serie A ed è arrivata in semifinale di Coppa Italia. A sbarrare le porte della finalissima (almeno per adesso) c’è l’avversario di una vita. La nemesi di. Una squadra che ...