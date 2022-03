Certificato di infortunio Inail: nuovo sistema di invio dal 28 aprile (Di mercoledì 2 marzo 2022) A partire dal prossimo 28 aprile medici e strutture sanitarie dovranno utilizzare un nuovo applicativo per l’invio del Certificato di infortunio sul lavoro all’Inail. A renderlo noto è lo stesso Istituto con una news dello scorso 21 febbraio. La novità investe tutte le forme di trasmissione dei certificati: online, offline ed in cooperazione applicativa / interoperabilità. Nulla cambia invece per aziende e lavoratori, anch’essi interessati da una serie di obblighi e adempimenti nelle ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’attività di medici, datori di lavoro e dipendenti si rende necessaria al fine di attivare l’assicurazione Inail, operante attraverso una serie di prestazioni economiche (inabilità temporanea assoluta, indennizzo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 2 marzo 2022) A partire dal prossimo 28medici e strutture sanitarie dovranno utilizzare unapplicativo per l’deldisul lavoro all’. A renderlo noto è lo stesso Istituto con una news dello scorso 21 febbraio. La novità investe tutte le forme di trasmissione dei certificati: online, offline ed in cooperazione applicativa / interoperabilità. Nulla cambia invece per aziende e lavoratori, anch’essi interessati da una serie di obblighi e adempimenti nelle ipotesi disul lavoro o malattia professionale. L’attività di medici, datori di lavoro e dipendenti si rende necessaria al fine di attivare l’assicurazione, operante attraverso una serie di prestazioni economiche (inabilità temporanea assoluta, indennizzo ...

