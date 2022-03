Adriana Volpe al veleno contro Sonia Bruganelli: “nel caso in cui …” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in questi mesi hanno condiviso una esperienza, ovvero sono state insieme le opinioniste del Grande fratello vip 6. All’inizio di questo percorso le due hanno avuto diversi diverbi che sono continuati poi nel corso di questi mesi. Le due se ne sono dette di ogni, non soltanto in studio ma anche fuori e soprattutto sui social network. Ebbene, adesso che sta per concludersi il reality, sembra che tra di loro sia tornato ad esserci un pò di astio, dopo la tregua passeggera delle ultime settimane. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste vicine ancora per poco? Nel corso dell’ultima puntata del GF vip 6, sembra che le due abbiano dimostrato di pensarla in modo diverso ancora una volta. Recentemente la ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 2 marzo 2022)in questi mesi hanno condiviso una esperienza, ovvero sono state insieme le opinioniste del Grande fratello vip 6. All’inizio di questo percorso le due hanno avuto diversi diverbi che sono continuati poi nel corso di questi mesi. Le due se ne sono dette di ogni, non soltanto in studio ma anche fuori e soprattutto sui social network. Ebbene, adesso che sta per concludersi il reality, sembra che tra di loro sia tornato ad esserci un pò di astio, dopo la tregua passeggera delle ultime settimane., le due opinioniste vicine ancora per poco? Nel corso dell’ultima puntata del GF vip 6, sembra che le due abbiano dimostrato di pensarla in modo diverso ancora una volta. Recentemente la ...

Advertising

Fabiani11Laura : RT @regno_disoleil: Adriana volpe “in assenza di Sonia mi piacerebbe vedere Soleil accanto a me perché è diversa da me” Sonia convinci Alf… - PasqualeMarro : #AdrianaVolpe veleno su Sonia Bruganelli: “Crudele e cinica…” - LuciaFerraroEM : RT @regno_disoleil: Adriana volpe “in assenza di Sonia mi piacerebbe vedere Soleil accanto a me perché è diversa da me” Sonia convinci Alf… - infoitcultura : “La vorrei come partner”: Adriana Volpe stupisce tutti, vuole fare fuori la sua 'rivale' - IltuttologoLS : RT @regno_disoleil: Adriana volpe “in assenza di Sonia mi piacerebbe vedere Soleil accanto a me perché è diversa da me” Sonia convinci Alf… -