WTA Monterrey 2022: buon esordio per Fernandez e Sorribes Tormo (Di martedì 1 marzo 2022) Il circuito WTA rimane in Messico e dopo il torneo di Guadalajara si sposta a Monterrey, sempre sul cemento. Si sono svolti nella notte italiana alcuni dei match del primo turno, che hanno visto l’ottimo esordio della canadese Leylah Annie Fernandez, testa di serie numero due, che ha superato agevolmente la slovacca Anna Karolina Schmiedlova con un doppio 6-2 ed ora attende la vincente del match tra la cinese Zheng Qinwen e Lucia Bronzetti, ripescata in tabellone dopo che aveva perso il derby con Sara Errani nelle qualificazioni. buona la prima anche per Sara Sorribes Tormo, numero quattro del seeding, anche se la spagnola ha sofferto molto più del previsto con la russa Kamilla Rakhimova con il punteggio di 7-5 6-7 6-1 dopo oltre tre ore di gioco. Superano il turno anche la colombina ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Il circuito WTA rimane in Messico e dopo il torneo di Guadalajara si sposta a, sempre sul cemento. Si sono svolti nella notte italiana alcuni dei match del primo turno, che hanno visto l’ottimodella canadese Leylah Annie, testa di serie numero due, che ha superato agevolmente la slovacca Anna Karolina Schmiedlova con un doppio 6-2 ed ora attende la vincente del match tra la cinese Zheng Qinwen e Lucia Bronzetti, ripescata in tabellone dopo che aveva perso il derby con Sara Errani nelle qualificazioni.a la prima anche per Sara, numero quattro del seeding, anche se la spagnola ha sofferto molto più del previsto con la russa Kamilla Rakhimova con il punteggio di 7-5 6-7 6-1 dopo oltre tre ore di gioco. Superano il turno anche la colombina ...

lastwordonsport : WTA Monterrey Day 2 Predictions Including Elina Svitolina vs Anastasia Potapova - - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Elina Svitolina dichiara che non giocherà il torneo di Monterrey né alcun match contro russe o bielorusse fino a quando AT… - livetennisit : WTA 250 Monterrey: Lucia Bronzetti lucky loser ed entra nel Md (con il tabellone aggiornato) - TennisItalia : #Tennis #Wta Lucia #Bronzetti ripescata come Lucky Loser a #Monterrey #AbiertoGNPSeguros. Affronterà Zheng. @WTA | @Abierto_GNP - rudylarossa : RT @FiorinoLuca: Elina Svitolina dichiara che non giocherà il torneo di Monterrey né alcun match contro russe o bielorusse fino a quando AT… -