Vlahovic fuori al Franchi? Perché sarebbe un autogol di Allegri (Di martedì 1 marzo 2022) Alla vigilia del match di Coppa Italia, il tecnico valuterebbe di non schierare Vlahovic dall'inizio. Leggi su 90min (Di martedì 1 marzo 2022) Alla vigilia del match di Coppa Italia, il tecnico valuterebbe di non schieraredall'inizio.

Advertising

zazoomblog : Vlahovic fuori al Franchi? Perché sarebbe un autogol di Allegri - #Vlahovic #fuori #Franchi? #Perché - Lauromora73 : RT @enzomarangio: Oltre al clima bellicoso, assolutamente fuori luogo visto il momento storico, creato ad hoc dalla #Fiorentina per la semi… - Tiarossi2 : RT @enzomarangio: Oltre al clima bellicoso, assolutamente fuori luogo visto il momento storico, creato ad hoc dalla #Fiorentina per la semi… - Mar__J05 : RT @enzomarangio: Oltre al clima bellicoso, assolutamente fuori luogo visto il momento storico, creato ad hoc dalla #Fiorentina per la semi… - mcrisj01 : RT @enzomarangio: Oltre al clima bellicoso, assolutamente fuori luogo visto il momento storico, creato ad hoc dalla #Fiorentina per la semi… -