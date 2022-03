Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 17:05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SEGNALIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’A24-TERAMO CON CODE TRA PRENESTINA E L’A24. SEMPRE IN ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA L’A91-FIUMICINO E TUSCOLANA PASSIAMO IN INTERNA DOVE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA SULLA CASILINA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E TOR PIGNATTARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, COSI’ COME SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E ALBANO IN DIREZIONE GENZANO INFINE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE ...