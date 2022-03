**Ucraina: Valentini (Fi), 'unione euro-asiatica destinata al fallimento'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “La più grande catastrofe del nostro secolo non è stato il crollo dell'unione sovietica ma il tentativo di ricostruirla con la forza delle armi. Non ci sono ragioni geopolitiche o frustrazioni da superpotenza incompresa che possano giustificare quanto sta accadendo. Non si scatena una guerra per evitarne un'altra o per annullare quello che viene percepito come svantaggio strategico. Non si spinge il mondo sull'orlo di un conflitto nucleare per cercare di riscrivere la storia”. Lo ha sottolineato Valentino Valentini, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera, intervenendo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio sulla crisi ucraina. “Non vi è ragione, né razionalità. Neppure –ha aggiunto- quella di volersi consegnare alla storia e al tempo stesso consolidare il proprio potere con il progetto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “La più grande catastrofe del nostro secolo non è stato il crollo dell'sovietica ma il tentativo di ricostruirla con la forza delle armi. Non ci sono ragioni geopolitiche o frustrazioni da superpotenza incompresa che possano giustificare quanto sta accadendo. Non si scatena una guerra per evitarne un'altra o per annullare quello che viene percepito come svantaggio strategico. Non si spinge il mondo sull'orlo di un conflitto nucleare per cercare di riscrivere la storia”. Lo ha sottolineato Valentino, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera, intervenendo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio sulla crisi ucraina. “Non vi è ragione, né razionalità. Neppure –ha aggiunto- quella di volersi consegnare alla storia e al tempo stesso consolidare il proprio potere con il progetto di ...

