Ucraina, Rai Gulp e RaiNews24 il 2 marzo spiegano ai ragazzi la guerra in Ucraina. A seguire lo speciale MILA

RAI Gulp PER LA PACE IN Ucraina "MILA": IL PREMIATO FILM DI ANIMAZIONE SULLA guerra VISTA CON GLI OCCHI DI UNA BAMBINA UNA INTRODUZIONE speciale DI RaiNews24 PER SPIEGARE IL CONFLITTO IN Ucraina AI PIU' GIOVANI MERCOLEDI' 2 marzo 2022, DALLE ORE 19 SU RAI Gulp E RAIPLAY 

Appuntamento speciale su Rai Gulp dedicato all'Ucraina. Mercoledì 2 marzo, a partire dalle ore 19, ci sarà una programmazione speciale rivolta ai ragazzi per comprendere meglio le notizie e le immagini di guerra che vengono dall'Ucraina dopo l'invasione russa e per ...

