Ucraina | fact check sul tutorial di TikTok per guidare i blindati abbandonati dai russi

(Di martedì 1 marzo 2022) Alcuni contenuti diventati virali in questi giorni possono essere volutamente ambigui È diventato virale il video di una meccanica-influencer russa che spiega comeun blindato abbandonato: per molti il messaggio è diretto agli ucraini, ma non può essere reso più esplicito di così per non incorrere nella censura punitiva del regime di Putin. Il video, però, è la rielaborazione di …

Advertising

ODFoundation : Mentre la #Russia di #Putin invade l'#Ucraina, bombardando civili, ospedali, massacrando gente innocente, il serviz… - ushhhtonyy : RT @crypto_gateway: (not so) fun fact: #Bitcoin è sceso molto meno il giorno dell'invasione dell'Ucraina con conseguente possibilità di gue… - tokrim : RT @ODFoundation: Mentre la #Russia di #Putin invade l'#Ucraina, bombardando civili, ospedali, massacrando gente innocente, il servizio pub… - ernestocaprari : RT @ODFoundation: Mentre la #Russia di #Putin invade l'#Ucraina, bombardando civili, ospedali, massacrando gente innocente, il servizio pub… - Ve30Ve : RT @ODFoundation: Mentre la #Russia di #Putin invade l'#Ucraina, bombardando civili, ospedali, massacrando gente innocente, il servizio pub… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina fact

Pagella Politica

Il blocco aereo nei cieli tedeschi per impedire l'invio di aiuti militari all'. La Corea del Nord che interviene a sostegno del Cremlino. Bandiere russe issate su edifici ... I- checkers ...Dal 2 gennaio la nostra pagina Facebook subisce un immotivato e grottesco blocco da "checker" appartenenti a testate giornalistiche a noi concorrenti. Aiutateci ad aggirare la loro ...inLa guerra in Ucraina ha cambiato il mondo come lo conoscevamo ... oltre ad avviare scrupolose attività di fact-checking per contrastare la diffusione di notizie false (già smantellate pagine di finte ...Nel mondo occidentale si è preparata la popolazione alla “guerra con la Russia”, che non ci coinvolge ma fa gioco per polarizzare il giudizio ed indurre le persone ad accettare le conseguenze delle sa ...