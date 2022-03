Ucraina | Draghi ringrazia Camere | compatta condanna orrore

(Di martedì 1 marzo 2022) "Vi ringrazio per la profondità, l'ampiezza, la consapevolezza del momento sofferto che stiamo tutti attraversando e della decisione sofferta che oggi occorre prendere, ma devorvi anche per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Draghi

Lo ha detto il premier Marionelle repliche alla Camera. .Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario, nella replica alla Camera. .D’altronde la solidarietà è la caratteristica dell’Italia, lì siamo i primi e lo siamo sempre stati”. Lo ha affermato il premier Mario Draghi, intervenendo in replica in Aula alla Camera dopo ...ROMA, 01 MAR - "Vi ringrazio per la profondità, l'ampiezza, la consapevolezza del momento sofferto che stiamo tutti attraversando e della decisione sofferta che oggi occorre prendere, ma devo ringrazi ...