Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: l’indiano Saurabh Chaudhary vince nella pistola 10m (Di martedì 1 marzo 2022) Primo squillo dell’India nel corso della tappa d’apertura della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, che si sta tenendo a Il Cairo, in Egitto. Sulle linee di Tiro dell’impianto africano è stato infatti il fortissimo Saurabh Chaudhary ad aggiudicarsi il contest maschile di pistola ad aria compressa dai 10m. Imponendosi in finale con lo score di 16-6 sul tedesco Michael Schwald, teutonico classe 1992 non certamente abituato a queste “altezze”, l’asiatico è andato a prendersi la terza vittoria assoluta in CdM della sua carriera dominando (o quasi) il gold medal match dall’inizio alla fine. Al terzo posto invece si è piazzato il russo Artem Chernousov, che si è preso il terzo gradino del podio precedendo l’azero Ruslan ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Primo squillo dell’India nel corso della tappa d’apertura delladeldi, che si sta tenendo a Il, in Egitto. Sulle linee didell’impianto africano è stato infatti il fortissimoad aggiudicarsi il contest maschile diad aria compressa dai 10m. Imponendosi in finale con lo score di 16-6 sul tedesco Michael Schwald, teutonico classe 1992 non certamente abituato a queste “altezze”, l’asiatico è andato a prendersi la terza vittoria assoluta in CdM della sua carriera dominando (o quasi) il gold medal match dall’inizio alla fine. Al terzo posto invece si è piazzato il russo Artem Chernousov, che si è preso il terzo gradino del podio precedendo l’azero Ruslan ...

Advertising

zazoomblog : Tiro a Segno Coppa del Mondo Cairo 2022: Sofia Ceccarello spiega perchè non era in lista gara nel contest di carabi… - ansacalciosport : Tiro a segno: Cdm Il Cairo; Sollazzo vince prova carabina 10 m. Azzurro batte tutti. In gara anche 2 russi, fuori i… - RassegnaZampa : #TiroaSegno Sollazzo, il nuovo Campriani? Vince subito nella carabina 10 m - LIRRIVERENTE3 : Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: Danilo Dennis Sollazzo trionfa nella carabina 10 metri maschile! - peterkama : Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: Danilo Dennis Sollazzo trionfa nella carabina 10 metri maschile! -