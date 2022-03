Theo Hernandez: 'Se non segni non vinci, ma abbiamo giocato bene. Ora andiamo a vincere al ritorno' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, terminata 0-0: "abbiamo fa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022), terzino del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, terminata 0-0: "fa...

Advertising

AntoVitiello : ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz… - sportli26181512 : Theo a Mediaset: 'Abbiamo fatto una buona partita. Al ritorno vogliamo vincere e andare in finale': Theo Hernandez… - Fantacalcio : Milan-Inter, Theo Hernandez: 'Stiamo dando tutto, stagione incredibile. Ma vogliamo vincere'… - sportli26181512 : Theo Hernandez: 'Se non segni non vinci, ma abbiamo giocato bene. Ora andiamo a vincere al ritorno': Theo Hernandez… - fcin1908it : Theo Hernandez: “Se non segni non vinci. Con l’Inter difficile, lo sappiamo” -