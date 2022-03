The Batman: Jeffrey Wright rende omaggio a Gary Oldman con una foto insieme all'ex interprete di Jim Gordon (Di martedì 1 marzo 2022) L'attore Jeffrey Wright interpreta Jim Gordon nel film The Batman e online ha reso omaggio a Gary Oldman, che ha avuto in precedenza la parte. The Batman arriverà tra pochi giorni nei cinema di tutto il mondo e Jeffrey Wright ha voluto rendere omaggio a Gary Oldman, precedente interprete di Jim Gordon, condividendo una foto che li ritrae insieme. L'attore ha scritto online: "Due Gordon. 1995. Gotham City. Passa la luce". Lo scatto condiviso da Jeffrey Wright, protagonista del film The Batman nella parte del Commissario ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) L'attoreinterpreta Jimnel film Thee online ha reso, che ha avuto in precedenza la parte. Thearriverà tra pochi giorni nei cinema di tutto il mondo eha volutore, precedentedi Jim, condividendo unache li ritrae. L'attore ha scritto online: "Due. 1995. Gotham City. Passa la luce". Lo scatto condiviso da, protagonista del film Thenella parte del Commissario ...

