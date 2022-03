TeleMaggioni | gaffes e strafalcioni

Leggi su tvzoom

(Di martedì 1 marzo 2022) Tutti zitti per le fake di Maggioni su Rai1 Il Fatto Quotidiano, pagina 9, di Gi.Ros. In questi giorni in Rai sulla guerra in Ucraina se ne vedono di tutti i colori. Qualcuno viene messo alla gogna, qualcun altro no. Chi sembra godere di potere assoluto è Monica Maggioni. La direttrice del Tg1, già inviata di guerra ed esperta di esteri, da giovedì si è impossessata del palinsesto (con la blindatura di Carlo Fuortes e Marcello Ciannamea), provocando nervosismi a Saxa Rubra. E collezionando qualche gaffe, come ieri mattina, quando ha commentato una copertina del Time con Putin raffigurato con mezza faccia da Hitler, salvo poi scoprire che era un fake. O giovedì quando, in onda per tutto il giorno, ha “bucato” il discorso di Joe Biden. I numeri sono comunque questi: giovedì in prima serata ha fatto il 13,7% di share, venerdì in seconda il 14,4%, domenica in seconda il 13,2%. Con la ...