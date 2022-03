(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 12022. La combinazione: 15 – 44 – 60 – 79 – 81 – 83, Jolly 64 e Superstar 64. Nessun ‘sei’ né ‘5+1’ al concorso odierno del-SuperStar. In cinque hanno centrato il ‘5’, aggiudicandosi la quota unitaria di 42.218,66 euro. Per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 il jackpot stimato è di 165.400.000 euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 1 marzo - statodelsud : Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 1 marzo - Pino__Merola : Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 1 marzo - lukaku2017 : @UomoRango @OfficialRadja Poi figurate.. Se sta pure a festeggia' qualcosa è capace di darti 6 numeri x il superenalotto - matitesbagliate : @aNando_L64 perché scommetto la fama su twitter più facile del superenalotto con solo 6 numeri…. -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto numeri

Oltre aivincenti di Lotto ee 10eLotto pubblicheremo poi le quote. ESTRAZIONI DEL LOTTO DI MARTEDI' 1 MARZO 2022 Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto ...di Silvana Palazzo) Lotto evincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 1 marzo 2022Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 1 marzo 2022. Per l'estrazione di questa sera - pubblicheremo i numeri vincenti dopo le 20 circa - il jackpot ammonta alla cifra ...Il concorso del 1 marzo del Superenalotto ha regalato bottini importanti ai giocatori di tutta Italia. Scatta la festa con il Superstar ...