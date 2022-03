Strada in salita per le imprese del vino (Di martedì 1 marzo 2022) Il vecchio adagio dice che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Allo stesso modo è impossibile avere un comparto vitivinicolo in salute, se i prezzi del vino alla vendita diminuiscono e i costi di produzione aumentano. Secondo i dati Istat sui prezzi al consumo a gennaio 2022 ripresi da Coldiretti, le bottiglie in vendita hanno riportato una diminuzione dei prezzi dell’1,2%. Ma i costi di produzione a carico delle cantine sono tutt’altro che scesi. A causa dei rincari di vetro, carta, sughero, legno e trasporti, oltre al caro energia, siamo su aumenti del 12%. Le politiche di sottocosto e promozioni volute dalla Gdo si riversano sulle spalle dei produttori, già provati dalla crisi e dagli aumenti generali. Tutto ciò a valle di un anno disastroso, che ha visto il crollo delle vendite nel canale Horeca, con vino e cibi invenduti per un ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 marzo 2022) Il vecchio adagio dice che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Allo stesso modo è impossibile avere un comparto vitivinicolo in salute, se i prezzi delalla vendita diminuiscono e i costi di produzione aumentano. Secondo i dati Istat sui prezzi al consumo a gennaio 2022 ripresi da Coldiretti, le bottiglie in vendita hanno riportato una diminuzione dei prezzi dell’1,2%. Ma i costi di produzione a carico delle cantine sono tutt’altro che scesi. A causa dei rincari di vetro, carta, sughero, legno e trasporti, oltre al caro energia, siamo su aumenti del 12%. Le politiche di sottocosto e promozioni volute dalla Gdo si riversano sulle spalle dei produttori, già provati dalla crisi e dagli aumenti generali. Tutto ciò a valle di un anno disastroso, che ha visto il crollo delle vendite nel canale Horeca, cone cibi invenduti per un ...

Advertising

tuttoepolitica : @D10sAndrea ora però piedi per terra...ancora non abbiamo vinto niente,non dimentichiamolo mai,la strada è ancora in salita - Denis71582347 : Intrapresi una strada in salita, la zona era asfaltata, potevo pensare di camminare bene per lungo tempo, cosi iniz… - luca712022 : @pistoligno_gol Proverbio cinese: Il contadino, dopo una giornata faticosa nei campi, torna sempre a casa anche se la strada e’ in salita - prai61 : RT @Mimmobale: La strada della vita attraversa il presente e non il domani. A volte è larga altre volte stretta. Corre in salita oppure in… - Adrigara5 : RT @Mimmobale: La strada della vita attraversa il presente e non il domani. A volte è larga altre volte stretta. Corre in salita oppure in… -