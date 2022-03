Short track, la FISG risponde ad Arianna Fontana: “Supporto agli atleti accusati, non alimentiamo la polemica” (Di martedì 1 marzo 2022) La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate da Arianna Fontana al Corriere della Sera. La Campionessa Olimpica si era soffermata sugli ultimi quattro anni estremamente difficili, parlando di come a suo dire l’ambiente della Nazionale fosse tossico e di come Tommaso Dotti l’abbia fatta cadere appositamente. La FISG si è esposta in questo modo attraverso un comunicato stampa: “In merito alle dichiarazioni dell’atleta Arianna Fontana raccolte e pubblicate oggi sul Corriere della Sera, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio non condivide né la forma né la sostanza di queste esternazioni e intende ribadire e sottolineare l’appoggio e la fiducia ai propri atleti ed allenatori oggetto delle accuse rivolte da ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha volutore alle dichiarazioni rilasciate daal Corriere della Sera. La Campionessa Olimpica si era soffermata sugli ultimi quattro anni estremamente difficili, parlando di come a suo dire l’ambiente della Nazionale fosse tossico e di come Tommaso Dotti l’abbia fatta cadere appositamente. Lasi è esposta in questo modo attraverso un comunicato stampa: “In merito alle dichiarazioni dell’atletaraccolte e pubblicate oggi sul Corriere della Sera, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio non condivide né la forma né la sostanza di queste esternazioni e intende ribadire e sottolineare l’appoggio e la fiducia ai propried allenatori oggetto delle accuse rivolte da ...

