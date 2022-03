Sasso | “Garantiremo diritto allo studio per i minori ucraini in arrivo”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 1 marzo 2022) "Di fronte all’immane tragedia della guerra, delle vittime civili e dei profughi, ognuno è chiamato a fare la sua parte e il mondo della scuola non rimarrà certamente a guardare. Iindall’Ucraina hanno ilad essere accolti e, nei limiti di una situazione per loro drammatica, a condurre nel nostro Paese un’esistenza il più possibile normale e serena. Fondamentale, in questo senso, assicurare loro il, la frequenza scolastica e la piena partecipazione alla vità della comunità. Siamo già al lavoro su questo". L'articolo .