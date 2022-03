Sacro Manto in onore di San Giuseppe per chiedere una grazia – 1 Marzo (Di martedì 1 marzo 2022) Il Sacro Manto è una’antica preghiera molto potente, a patto che si reciti con fede, per superare periodi di sofferenza, di angoscia, di rovina morale, per chiedere aiuto soprattutto nei momenti di difficoltà, come quello attuale. È proprio in un tempo come questo, che abbiamo l’occasione di riscoprire la forza della preghiera. Perciò vi proponiamo di recitare, tutti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 1 marzo 2022) Ilè una’antica preghiera molto potente, a patto che si reciti con fede, per superare periodi di sofferenza, di angoscia, di rovina morale, peraiuto soprattutto nei momenti di difficoltà, come quello attuale. È proprio in un tempo come questo, che abbiamo l’occasione di riscoprire la forza della preghiera. Perciò vi proponiamo di recitare, tutti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Un Sacro Manto per l'Italia e la pace L'idea è quella di onorare san Giuseppe per l'intero mese di marzo con la devozione del Sacro Manto. Si tratta, come la Bussola ha già scritto in passato , di un insieme di orazioni da recitare per ...

Un Sacro Manto per l'Italia e la pace - Ermes Dovico In vista del mese di marzo, ricorriamo allora alla potentissima protezione di san Giuseppe, onorandolo con la recita del Sacro Manto.

