Sabatini: «Ribery sarà multato, come eventuali altri calciatori che erano con lui» (Di martedì 1 marzo 2022) La Salernitana ha deciso di multare Frank Ribery per l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto la scorsa notte a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il calciatore si era schiantato contro il palo di un semaforo, in un incidente dalle dinamiche non molto chiare. Portato in ospedale di Battipaglia dal 118 gli è stato diagnosticato un "un lieve trauma cranico". Il club lo ha messo a riposo precauzionale per alcuni giorni, oggi, poi, il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha dichiarato che Ribery sarà multato. «A noi interessa innanzitutto che il giocatore stia bene. Era andato a cena fuori, è rientrato tardi e non avrebbe dovuto. sarà multato e lo saranno anche eventuali altri calciatori ...

