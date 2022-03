Russia fuori dal Consiglio di Sicurezza Onu? Un’arma a doppio taglio | spieghiamo perché

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar – “Uno stato che commette crimini di guerra contro i civili non può essere membro deldidell’“. E’ quanto dichiarato Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. Il presidente ucraino ha chiesto così di escludere ladal più determinante organo delle Nazioni Unite, in cui siede come membro permanente con diritto di veto. “Questa è l’Ucraina. Questa è l’Europa. Questo è il 2022. Il male, armato di missili, bombe e artiglieria, deve essere fermato immediatamente, distrutto economicamente, per dimostrare che l’umanità può difendersi”, ha poi detto Zelensky, chiedendo alla comunità internazionale di valutare il blocco totale dello spazio per missili, aerei ed elicotteri russi. Posto che potremmo citare anche i crimini di guerra di un altro membro deldi ...

Advertising

TgLa7 : ++ #Fifa e #Uefa: fuori #Russia da Mondiali e club da Coppe ++ Sospesa nazionale e squadre da ogni competizione int… - GiovaQuez : Russia fuori dai Mondiali 2022 #UkraineRussia - Corriere : Gas, l’ipotesi degli accordi con l’Algeria per tagliar fuori la Russia - giorgialab1 : RT @FmMosca: Amici, lasciando perdere i “JE SUIS ????” oppure gli hashtag #IoStoConPutin, ci rendiamo conto che #Draghi e la #UE stanno mette… - Annamaria_1961 : @MarcelloRuta @Marco49361676 @fratotolo2 affermare che tutta o parte della popolazione ucraina sia di tendenze nazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia fuori

... la messa a disposizione delle basi Nato in Italia andava vista nell'ottica della 'difesa collettiva', secondo l'articolo 5 del Patto atlantico, ma anche per missioniarea, in attuazione dell'...... però, che si affianca al sentito impegno umanitario delle major: secondo quanto sostiene Hollywood Reporter , la decisione di Stati Uniti e Unione europea di tagliareladal sistema di ...Il “tizio di Kiev”, come delicatamente lo chiami tu, è uno che ha studiato e vissuto in Italia e parla il nostro idioma come né tu né io parleremo mai una lingua slava ! Ha posto delle argomentazioni ...Mondo - L Ebu ha deciso di escludere la Russia dalla competizione, portando alla decisione delle emittenti di Mosca di lasciare .... Mosca dunque non parteciperà nemmeno alla gara canora che si ...