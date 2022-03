Red Ronnie e il grande complotto degli ufo che “scortano i bombardieri sopra l’Ucraina” | VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) “Il Coronavirus? Un esperimento di comunicazione mediatica per distruggere il nostro Paese e svenderlo”: dopo aver risolto l’emergenza sanitaria Red Ronnie sveste i panni del virologo e indossa gli alti gradi militari per spiegare anche cosa accade in Ucraina. Cosa succede in città 4 – UFO vigilano su guerra Russia-Ucraina, l’altra verità sul conflitto, Bennato, Vasco, Procol Harum Un coro unanime difende la “povera” Ucraina attraccata dal “mostro” Russia. Ma è davvero così?https://t.co/NCezZ7xBUD — Red Ronnie (@RedRonnie) February 27, 2022 Lo fa in un VIDEO della sua serie su Youtube “Cosa succede in città”, diffuso questo weekend, nel quale tira in ballo addirittura gli alieni. “Gli Stati Uniti hanno appena stanziato 770 miliardi di dollari per difendersi dagli ufo. Quando si usa la parola difendersi, nel campo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “Il Coronavirus? Un esperimento di comunicazione mediatica per distruggere il nostro Paese e svenderlo”: dopo aver risolto l’emergenza sanitaria Redsveste i panni del virologo e indossa gli alti gradi militari per spiegare anche cosa accade in Ucraina. Cosa succede in città 4 – UFO vigilano su guerra Russia-Ucraina, l’altra verità sul conflitto, Bennato, Vasco, Procol Harum Un coro unanime difende la “povera” Ucraina attraccata dal “mostro” Russia. Ma è davvero così?https://t.co/NCezZ7xBUD — Red(@Red) February 27, 2022 Lo fa in undella sua serie su Youtube “Cosa succede in città”, diffuso questo weekend, nel quale tira in ballo addirittura gli alieni. “Gli Stati Uniti hanno appena stanziato 770 miliardi di dollari per difendersi dagli ufo. Quando si usa la parola difendersi, nel campo ...

