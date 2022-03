Oggi 46 631 nuovi casi Covid e 233 morti Tasso di positività all' 8 | 8%

(Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Iregistrati il primo marzo 2022 sono 46.631, contro i 17.981 di ieri (che però era lunedì, quindi pochi tamponi e pochi contagi) e soprattutto i 60.029 di martedì scorso: un calo su base settimanale del 22%. I tamponi processati sono 530.858, 332mila più di ieri, con ildiche scende ancora, dal 9,1% all'8,8%, ai minimi da dicembre scorso. I decessi sono 233 (ieri 207): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 155.000. Calano ancora le terapie intensive, 6 in meno (ieri -19) con 74 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 708, così come i ricoveri ordinari, 395 in meno (ieri -17), 10.456 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di ...

Sono 46.i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Tasso di positività all'8,8%. Il trend di decrescita dei casi è costante. Tuttavia il numero dei casi è ...Ad, infatti, troviamo solamente 97 persone ricoverate in terapia intensiva (stabili rispetto a ... CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 1 MARZO/ 233 morti, 46.casi, - 395 ricoveri Più nel ...Nelle ultime 24 ore sono stati 46.631 i nuovi contagi, con 233 morti. “Ecco, questi numeri ci dicono chiaramente che non è ancora finita e che invece dobbiamo sfruttare bene il tempo per capire come ...Sono sempre in calo i casi di Covid-19 in Italia, con una diminuzione dei nuovi contagi pari al 20 per cento circa a settimana ...