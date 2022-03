"Non siamo in grado di farlo". Maneskin, strepitoso "vaffa" a Vladimr Putin: online, questa "cosina" | Guarda (Di martedì 1 marzo 2022) I Maneskin avrebbero dovuto suonare a Kiev il prossimo 7 marzo, a Mosca il 9 ed a San Pietroburgo l'11, ma ovviamente queste tre date sono destinate a saltare per via della guerra in Ucraina scatenata da Vladimir Putin, che da sei giorni sta guidando dal Cremlino l'offensiva russa con lo scopo di rovesciare il presidente Zelensky e il governo. “Nonostante il nostro desiderio di darvi aggiornamenti sul tour europeo e italiano entro il primo marzo - hanno scritto i Maneskin sui social - non siamo in grado di definire e condividere le nuove date in questo momento di tensione per l'Europa e per il mondo intero”. La rock band romana era già stata costretta a rinviare le date del Loud Kids on Tour, che erano inizialmente state previste a partire da gennaio: prima l'emergenza Covid, poi la guerra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Iavrebbero dovuto suonare a Kiev il prossimo 7 marzo, a Mosca il 9 ed a San Pietroburgo l'11, ma ovviamente queste tre date sono destinate a saltare per via della guerra in Ucraina scatenata da Vladimir, che da sei giorni sta guidando dal Cremlino l'offensiva russa con lo scopo di rovesciare il presidente Zelensky e il governo. “Nonostante il nostro desiderio di darvi aggiornamenti sul tour europeo e italiano entro il primo marzo - hanno scritto isui social - nonindi definire e condividere le nuove date in questo momento di tensione per l'Europa e per il mondo intero”. La rock band romana era già stata costretta a rinviare le date del Loud Kids on Tour, che erano inizialmente state previste a partire da gennaio: prima l'emergenza Covid, poi la guerra ...

