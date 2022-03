Monica Maggioni fa una gaffe al TG1 e poi dice: “Ogni errore …” (Di martedì 1 marzo 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto nella mattina di ieri, lunedì 28 febbraio 2022, al TG1. Nello specifico a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata proprio Monica Maggioni che si è resa protagonista di una gaffe a seguito della quale si è scusata con i telespettatori. Ma esattamente, cos’è successo? gaffe di Monica Maggioni al TG1 L’argomento più discusso è al momento quello legato alla guerra tra Russia e Ucraina. Una guerra che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero e che allo stesso tempo sta preoccupando milioni di persone. Nel corso di uno speciale del TG1 dedicato alla guerra ecco che la giornalista Monica Maggioni, stando a quanto riportato dal noto blog DavideMaggio.it , ha mostrato quella che ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto nella mattina di ieri, lunedì 28 febbraio 2022, al TG1. Nello specifico a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata proprioche si è resa protagonista di unaa seguito della quale si è scusata con i telespettatori. Ma esattamente, cos’è successo?dial TG1 L’argomento più discusso è al momento quello legato alla guerra tra Russia e Ucraina. Una guerra che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero e che allo stesso tempo sta preoccupando milioni di persone. Nel corso di uno speciale del TG1 dedicato alla guerra ecco che la giornalista, stando a quanto riportato dal noto blog DavideMaggio.it , ha mostrato quella che ...

fattoquotidiano : In questi giorni in Rai sulla guerra in Ucraina se ne vedono di tutti i colori. Qualcuno viene messo alla gogna, qu… - riotta : Molto fiero caro vecchio @Tg1Rai con Monica Maggioni leader informazione tv su #Ucraina - riotta : Grande prova servizio pubblico Rai @tg1rai con la direttrice Monica Maggioni in diretta tutti inviati al fronte… - marcobig25 : RT @fattoquotidiano: In questi giorni in Rai sulla guerra in Ucraina se ne vedono di tutti i colori. Qualcuno viene messo alla gogna, qualc… - Natalin33515492 : RT @fattoquotidiano: In questi giorni in Rai sulla guerra in Ucraina se ne vedono di tutti i colori. Qualcuno viene messo alla gogna, qualc… -