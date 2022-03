“L’Ucraina non è l’obiettivo di Putin, ma è un mezzo per minacciare l’Europa”: l’analisi del generale Graziano (comitato militare Ue) (Di martedì 1 marzo 2022) Si sta comprendendo quanto, in questo momento, l’assertività russa, di Valdimir Putin, “sia una minaccia diretta all’Europa. L’Ucraina non è, forse, neanche l’obiettivo della Russia: è un mezzo per portare una minaccia che arriva dalL’Ucraina, e che avvolge l’Europa come una spirale”. Lo ha affermato il generale Claudio Graziano, presidente del comitato militare dell’Unione europea, ospite di Sky Tg24. “Putin, come obiettivo finale – ha aggiunto Graziano -, vuole ricostruire questa grande Russia influente, che si inserisce in un gioco geopolitico a lungo periodo insieme agli Stati Uniti e alla Cina. Dall’Europa vorrebbe il riconoscimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Si sta comprendendo quanto, in questo momento, l’assertività russa, di Valdimir, “sia una minaccia diretta alnon è, forse, neanchedella Russia: è unper portare una minaccia che arriva dal, e che avvolgecome una spirale”. Lo ha affermato ilClaudio, presidente deldell’Unione europea, ospite di Sky Tg24. “, come obiettivo finale – ha aggiunto-, vuole ricostruire questa grande Russia influente, che si inserisce in un gioco geopolitico a lungo periodo insieme agli Stati Uniti e alla Cina. Dalvorrebbe il riconoscimento ...

