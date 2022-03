L'Italia pronta a investire più di 4 miliardi di euro per convincere Intel a fare chip (Di martedì 1 marzo 2022) Insieme a "condizioni favorevoli" per convincere Intel a investire in Italia parte degli 80 miliardi di euro previsti per produrre chip in europa.... Leggi su dday (Di martedì 1 marzo 2022) Insieme a "condizioni favorevoli" perinparte degli 80diprevisti per produrreinpa....

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Oggi l’Italia è pronta a fare la sua parte per ospitare chi fugge dalla guerra e per aiutarlo a i… - enpaonlus : +++++ Enpa pronta con le sue Sezioni (innanzitutto del Nord-Est con Enpa Trieste, Treviso, Arzignano e Verona) a ac… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: #UE e alleati hanno dato prova di grande fermezza e unità. Abbiamo adottato #sanzioni senza prece… - Niko_VI : RT @dottorbarbieri: ?????? ???? #Draghi: 'In stato di pre-allerta ulteriori forze: Italia pronta con primo gruppo di 1400 militari e un secondo… - anto_galli4 : RT @dottorbarbieri: ?????? ???? #Draghi: 'In stato di pre-allerta ulteriori forze: Italia pronta con primo gruppo di 1400 militari e un secondo… -