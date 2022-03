Le due star sono pazze di Whisky (ma non sono alcolizzate!) (Di martedì 1 marzo 2022) sono impazziti per il Whiskey, ma non sono certo diventati alcolizzati. Machine Gun Kelly, 31 anni, e Megan Fox, 35, hanno deciso di allargare la famiglia. E, per farlo, sono partiti da un gattino Bengala di pochi mesi, a cui hanno dato il nome, appunto, di Whiskey. Leggi anche › La manicure rosa (di coppia) di Megan Fox e Machine Gun Kelly Machine Gun Kelly e Megan Fox nel 2021 a Los Angeles. (Getty Images for iHeartMedia) Leopardato, con gli occhi verdi e un’innata voglia di giocare, il cucciolo sembra già essere entrato di diritto a far parte della famiglia, adorato dalle due star per le sue espressioni buffe e la tenerezza. Il micio, presentato ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 marzo 2022)impazziti per il Whiskey, ma noncerto diventati alcolizzati. Machine Gun Kelly, 31 anni, e Megan Fox, 35, hanno deciso di allargare la famiglia. E, per farlo,partiti da un gattino Bengala di pochi mesi, a cui hanno dato il nome, appunto, di Whiskey. Leggi anche › La manicure rosa (di coppia) di Megan Fox e Machine Gun Kelly Machine Gun Kelly e Megan Fox nel 2021 a Los Angeles. (Getty Images for iHeartMedia) Leopardato, con gli occhi verdi e un’innata voglia di giocare, il cucciolo sembra già essere entrato di diritto a far parte della famiglia, adorato dalle dueper le sue espressioni buffe e la tenerezza. Il micio, presentato ...

Ultime Notizie dalla rete : due star Tutte le delusioni di Rosemary Clooney ...Clooney comincia a cantare con la sorella Betty negli anni quaranta e diventa presto una star: ... I due si lasceranno definitivamente nel 1967 e Clooney entrerà in un lungo periodo di buio artistico, ...

Netflix ordina l'adattamento di Bodies, Paramount+ lavora a Flatshare con Jessica Brown Findlay e Anthony Welsh ... allo sviluppo di Flatshare , sua terza produzione originale locale, con l'ex star di Downton Abbey ... Flatshare ruota attorno a Tiffany e Leon (Brown Findlay e Welsh), due giovani a corto di soldi che ...

Laure & Ada: storia d’amore tra due donne in Camerun È disponibile online Laure & Ada, graphic novel dello scrittore francese Christophe Ngalle Edimo. Ambientato tra Marzo e Maggio 2017, nel cuore della foresta equatoriale, racconta l’incontro tra Laure ...

