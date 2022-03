Incentivi auto - Il fondo per il 2022 scende a 700 milioni (Di martedì 1 marzo 2022) Diminuisce la somma degli aiuti destinati al settore automotive per il 2022. Nel testo definitivo del cosiddetto decreto Energia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, gli 800 milioni di euro previsti nella bozza esaminata dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio scorso sono scesi a 700. Confermato, invece, il miliardo di euro all'anno per il periodo 2023-2030. Riconversione industriale e Incentivi. Ogni anno, la cifra messa a disposizione del ministero dello Sviluppo economico dovrà essere divisa, con uno o più provvedimenti del ministro, tra i due grandi interventi previsti dal decreto: la riconversione dell'industria (riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili) e gli Incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti. Insomma, il fondo realmente ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 marzo 2022) Diminuisce la somma degli aiuti destinati al settoremotive per il. Nel testo definitivo del cosiddetto decreto Energia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, gli 800di euro previsti nella bozza esaminata dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio scorso sono scesi a 700. Confermato, invece, il miliardo di euro all'anno per il periodo 2023-2030. Riconversione industriale e. Ogni anno, la cifra messa a disposizione del ministero dello Sviluppo economico dovrà essere divisa, con uno o più provvedimenti del ministro, tra i due grandi interventi previsti dal decreto: la riconversione dell'industria (riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili) e gliall'acquisto di veicoli non inquinanti. Insomma, ilrealmente ...

