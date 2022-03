In Serie A non succedeva dai tempi di Maradona | il dato

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 marzo 2022) La rete di Fabian Ruiz allo scadere contro la Lazio all’Olimpico sembra averuno scossone importante in casa Napoli, in cui il sogno Scudetto si fa sempre più presente. Grazie ai tre punti conquistati nel posticipo della domenica, gli azzurri adesso sono al primo posto in ex aequo con il Milan, che sarà l’avversaria dei partenopei nella prossima sfida di campionato in programma al Diego Armando. Intanto, unsorride alla squadra di Luciano Spalletti: così come sottolineato da Tuttosport, era daidel Napoli diche il Napoli non era in testa alla classifica a questo punto della stagione, alla ventisettesima giornata. ROME, ITALY – FEBRUARY 27: Fabian Ruiz of SSC Napoli celebrates a second goal during theA match between SS Lazio and SSC ...