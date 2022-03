“Ho visto cosa fanno”. UeD, accuse pesanti al programma: la rivelazione dell’ex volto noto (Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Gemma Galgani è stata protagonisti assoluta. Maria De Filippi ha mandato io onda un video dal titolo “La giornata che vorrei insieme a lui” dove il lui è un ipotetico fidanzato di Gemma Galgani. La giornata della dama si apre con una passeggiata in bicicletta e una tappa in un prato per fare il gioco del “m’ama e non m’ama”. “Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perché sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino. Il filmato si conclude con Gemma che indossa della lingerie sensuale. “Ma una donna della sua età, che si accora ogni giorno per cercare l’uomo della sua vita, possibile si metta a fare questa scena. È una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta è ridicola”, ha sbottato Tina Cipollari osservando il filmato. Nelle ultime settimane a Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Gemma Galgani è stata protagonisti assoluta. Maria De Filippi ha mandato io onda un video dal titolo “La giornata che vorrei insieme a lui” dove il lui è un ipotetico fidanzato di Gemma Galgani. La giornata della dama si apre con una passeggiata in bicicletta e una tappa in un prato per fare il gioco del “m’ama e non m’ama”. “Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perché sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino. Il filmato si conclude con Gemma che indossa della lingerie sensuale. “Ma una donna della sua età, che si accora ogni giorno per cercare l’uomo della sua vita, possibile si metta a fare questa scena. È una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta è ridicola”, ha sbottato Tina Cipollari osservando il filmato. Nelle ultime settimane a Uomini e ...

