Guerra Ucraina: a Dnipro ormai manca tutto e le truppe russe puntano i razzi anche sulla centrale nucleare (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle terza città del Paese scarseggia anche l'acqua dove a suonare l'allarme anti - aereo sono le ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle terza città del Paese scarseggial'acqua dove a suonare l'allarme anti - aereo sono le ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - DilettaSirna : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Di Maio: 'L'Italia non entrerà in guerra, impegno per la pace' #ue #luigidimaio #ucraina #dimaio #ministrode… - MThegrave : RT @ilpost: L'inizio del discorso di Draghi al Senato, notevole: -