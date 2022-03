Guerra in Ucraina, l’Ebu sospende tre emittenti russe (Di martedì 1 marzo 2022) Ebu Dovrebbe essere una grande festa della musica, ma l’Eurovision Song Contest 2022 di Torino rischia di essere fortemente segnato dalle conseguenze della Guerra in Ucraina. Dopo l’esclusione della delegazione russa dalla kermesse, l’Ebu – l’ente organizzatore dell’evento – ha compiuto un’ulteriore mossa, sospendendo tre emittenti russe dagli organi gestionali della confederazione europea di radiotelevisione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione dell’European Broadcasting Union ha deliberato di sospendere dai propri organi gestionali, dal Consiglio di Amministrazione e dai Comitati Statutari le emittenti Rtr, Channel One e Rdo. Channel One, peraltro, è considerato uno dei network più vicini al presidente Vladimir Putin, soprattutto in ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 marzo 2022) Ebu Dovrebbe essere una grande festa della musica, ma l’Eurovision Song Contest 2022 di Torino rischia di essere fortemente segnato dalle conseguenze dellain. Dopo l’esclusione della delegazione russa dalla kermesse,– l’ente organizzatore dell’evento – ha compiuto un’ulteriore mossa,ndo tredagli organi gestionali della confederazione europea di radiotelevisione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione dell’European Broadcasting Union ha deliberato dire dai propri organi gestionali, dal Consiglio di Amministrazione e dai Comitati Statutari leRtr, Channel One e Rdo. Channel One, peraltro, è considerato uno dei network più vicini al presidente Vladimir Putin, soprattutto in ...

