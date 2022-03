Guenda Goria sposa Mirko Gancitano, ma confessa: “Tanti momenti difficili” (Di martedì 1 marzo 2022) Guenda Goria si sposa con Mirko Gancitano: proposta, matrimonio e tutti i dettagli I fan di una coppia non vedono l’ora che convolino a nozze, allarghino la famiglia e progettino una vita fantastica. Dopo alcune storie d’amore non andate a buon fine, la dolce Guenda Goria si sposa con Mirko Gancitano. Finalmente ha trovato la sua anima gemella e convoleranno presto a nozze. Non hanno ancora scelto la data del matrimonio perché tutto dipenderà dall’evolversi della pandemia e poi vorrebbero fare qualche viaggio prima delle nozze, come ha confessato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La proposta è stato lui a fargliele a hanno in programma due cerimonie: una sul Lago Maggiore e l’altra a Mazara ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022)sicon: proposta, matrimonio e tutti i dettagli I fan di una coppia non vedono l’ora che convolino a nozze, allarghino la famiglia e progettino una vita fantastica. Dopo alcune storie d’amore non andate a buon fine, la dolcesicon. Finalmente ha trovato la sua anima gemella e convoleranno presto a nozze. Non hanno ancora scelto la data del matrimonio perché tutto dipenderà dall’evolversi della pandemia e poi vorrebbero fare qualche viaggio prima delle nozze, come hato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La proposta è stato lui a fargliele a hanno in programma due cerimonie: una sul Lago Maggiore e l’altra a Mazara ...

Advertising

anomalyreyes : Gli effetti speciali di Manifest fatti da Nonna Papera, Eleonora Francesca Sava, Martin Mystere, le Mermaid Melody e Guenda Goria - TZSOFOAZ1 : @lapressata Delia la cara amica di Guenda Goria? - TZSOFOAZ1 : @tatydessi Ma con chi parla questa demente amica di Guenda Goria? - Armando85579128 : @dulciesse333 Non si sono mai incontrati, benché siano di Milano. Ma secondo me,vedrai in un modo, (con Mirko o Gue… - Giubia19 : La goduria per l’uscita di Nathalie paragonabile all’uscita di Guenda Goria ?? #jerù #gfvip -