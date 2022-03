Advertising

qn_lanazione : Grosseto, paura nella notte: a fuoco due appartamenti. Nove intossicati, tra cui 2 bambini - NazioneGrosseto : La guerra fa paura anche in città 'I prezzi andranno alle stelle' -

Ultime Notizie dalla rete : Grosseto paura

Il Tirreno

Incendio aUn incendio ha interessato due appartamenti in via Damiano Chiesa anella tarda serata di lunedì 28 febbraio. Sono rimaste intossicate 9 persone, 7 adulti e 2 bambini. Sono stati ricoverati in ospedale uomo di 80 anni, uomo di 31 anni, una donna di 79 anni, ...Via con il bottino Articolo :, baby gang torna e minaccia le vittime Le ultime relazioni illustrate in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 hanno fatto emergere ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari del 118. In corso di accertamento le cause dell'incendio ...La squadra degli ex, Maurizi, Capaldi e Cretella, infatti, al Bonolis fa una gran figura anche favorita da una prima frazione nella quale il Diavolo è assente ...