GF Vip, le dichiarazioni shock di Giucas Casella sul se**o nella Casa (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo quasi sei mesi nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella ha perso ogni filtro inibitore. L'illusionista più famosa della televisione italiana, infatti, nell'ultima diretta del reality show di Canale 5 se n'è uscito dichiarando di essersi preoccupato seriamente perché "lì sotto" non funzionava più tutto a dovere. Il suo se**o, ha detto testualmente, aveva difficoltà a "tirarsi su". Poi però è successo il miracolo: molto candidamente, Casella ha confessato ad Alfonso Signorini che la mattina, guardando Delia Duran farsi la doccia, ogni cosa è tornata a funzionare a dovere. Inutile dire che in studio c'è stato uno scroscio di risate, ma sui social non tutti hanno apprezzato; anzi, molti telespettatori si sono detti addirittura "disgustati" dal dover assistere ad ...

