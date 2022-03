Droga ad Aprilia | Brumotti di Striscia la Notizia documenta la piazza di spaccio | ‘cotta e cruda’ | trovate anche armi e denaro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 marzo 2022) E’ arrivatoad, l’inviato dila, con la sua bicicletta. Alla ricerca delle piazze dipiù malfamate d’Italia,nella provincia di Latina ha trovato pane per i suoi denti. “Cotta, croda, come la voi?“, chiede lo spacciatore a uno dei collaboratori dell’inviato. “Se ci sta la bianca…”, fa il giornalista. “Mo te la porto“, risponde l’uomo, non riconoscendolo e pensando sia un nuovo cliente.ad: mercato con tutti i tipi di merce Il pusher, non sapendo di essere ripreso, si vanta. “Abbiamo tutto. C’abbiamo da fumare, cose buone da fumare. Filtrata… quello che vuoi”. Poi si presenta con un tocco di cocaina tra le mani. Poi fornisce le indicazioni per andare ad acquistarla. “Io ...