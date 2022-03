Draghi | Italia non può dipendere da un solo paese Poi | Contro l' invasione servono armi non incoraggiamenti

(Di martedì 1 marzo 2022) "Nel breve termine, anche una completa interruzione completa dei flussi di gas dalla Russia a partire dalla prossima settimana non dovrebbe di per sé comportare seri problemi" ma "non possiamo essere ...

Ma è la seconda parte dell'illustrazione di, la più importante: "L'ha risposto all'appello del Presidente Zelensky che aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti e veicoli militari per ...Il governoa tal proposito si è impegnato a continuare a compensare il caro energia, avendo ... anche a causa di speculazioni sempre in agguato, possano subire infortissimi rialzi, a ...Condividi questo articolo:Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Nelle relazioni al Parlamento il Copasir, ben prima che la situazione in Ucraina precipitasse, “ha evidenziato con estrema chiarezza la postura agg ...Intanto, per far fronte alla vulnerabilità dell'Italia, 'il governo è al lavoro per approntare tutte le misure necessarie per gestire al meglio una possibile crisi energetica', dichiara Draghi. Detto ...