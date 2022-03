Conflitto Russia-Ucraina, Fonseca: “Molti miei amici si sono arruolati, in Portogallo provo un mix di emozioni!” (Di martedì 1 marzo 2022) Da una settimana a questa parte stiamo assistendo ad un qualcosa di orribile. Una guerra al giorno d’oggi, nel 2022, è un qualcosa di abominevole ed inimmaginabile. Molti protagonisti dello sport e del calcio hanno fatto cronaca su quanto sta accadendo lì. Uno di questi è l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca, che ha da poco lasciato il territorio ucraino. Fonseca Guerra Ucraina Ecco le sue dichiarazioni:” Avevamo in programma di andare in Svizzera in aereo alle 10 di giovedì. Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe cadere a Kiev. È stato il momento più difficile, siamo stati presi dal panico, abbiamo preso le nostre borse, siamo usciti in strada, abbiamo cercato di lasciare Kiev in quel momento, ma c’era troppo traffico sulla strada principale. Da lì, siamo andati all’hotel del presidente dello ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Da una settimana a questa parte stiamo assistendo ad un qualcosa di orribile. Una guerra al giorno d’oggi, nel 2022, è un qualcosa di abominevole ed inimmaginabile.protagonisti dello sport e del calcio hanno fatto cronaca su quanto sta accadendo lì. Uno di questi è l’ex allenatore della Roma Paulo, che ha da poco lasciato il territorio ucraino.GuerraEcco le sue dichiarazioni:” Avevamo in programma di andare in Svizzera in aereo alle 10 di giovedì. Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe cadere a Kiev. È stato il momento più difficile, siamo stati presi dal panico, abbiamo preso le nostre borse, siamo usciti in strada, abbiamo cercato di lasciare Kiev in quel momento, ma c’era troppo traffico sulla strada principale. Da lì, siamo andati all’hotel del presidente dello ...

