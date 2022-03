Chilometri di Federico Baroni: la canzone dedicata all'amico Michele Merlo (Di martedì 1 marzo 2022) In occasione del compleanno del cantante, scomparso nel giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante, l'amico Federico condivide una canzone scritta in sua memoria e dedicata a tutti coloro che, come Michele, non si sono mai arresi Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) In occasione del compleanno del cantante, scomparso nel giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante, l'condivide unascritta in sua memoria ea tutti coloro che, come, non si sono mai arresi

