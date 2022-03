(Di martedì 1 marzo 2022) A supporto dei Vigili del Fuoco otto tecnicistazione di Maniago del Soccorso Alpino si sono mobilitati su chiamataSores assieme ai Vigili del Fuoco, ai carabinieri, ambulanza ed elisoccorso regionale per soccorrere un uomo del 1962 di Udine che ha subito un incidente sul lavoro. L’uomo stava effettuando dei lavori nei pressi di unaelettrica quando è scivolato dalla copertura di quest’ultima impattando al suolo. E’ stato lui stesso a chiamare il Nue112 essendo rimasto sempre cosciente seppur fortemente traumatizzato dalla caduta avvenuta da circa cinque metri: ha infatti riportato seri traumi in varie parti del corpo e un trauma cranico. I primi ad arrivare sul posto i soccorritori di Maniago che lo hanno vegliato in attesa del medico giunto con l’elisoccorso. Una fortuna per il tecnico caduto essere rimasto ...

Advertising

udine20 : Cade dal tetto della centralina a Tramonti - - BulfaroRosaria : @Parpiglia Mi ha fatto sorridere pensare a questa frase.Immaggino la carriera...ma fatela scendere dal piedistallo prima che cade ?????? - cconfundus : Miriana con quella vocetta tremolante e lo sguardo da povera stella che cade dal pero ogni volta è la peggiore stre… - WowNotizie : Puntata negativa per Gemma Galgani a Uomini e Donne cade dalle scale e viene mollata dal cavaliere. - d_granuzzo : @M49liberorso Spingiamolo un po' che magari cade. Dal bordo della terra piatta, dico ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal

IL GIORNO

... non so perché, forse preso di nuovoracconto di Dario Fabbri, nonostante mi sia allungato sulla tazza per non far colare niente,sul bracciolo un pezzo di pane inzuppato.corridoio ...Tramonti di Sopra (Pn) A supporto dei Vigili del Fuoco otto tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino si sono mobilitati su chiamata della Sores assieme ai Vigili del Fuoco, ai carabinieri,...Dal calco al pallone elastico passando per il ciclismo. Tutto lo sport dello scrittore piemontese a cent'anno dalla nascita ...A Foggia la Caritas chiede che siano censiti alloggi vuoti al fine di ospitare profughi. E tante tante altre iniziative, ovunque, sono in piedi Non solo nella città ionica si articolano le iniziative ...