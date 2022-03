(Di martedì 1 marzo 2022) di Erika Noschese Un omicidio premeditato quello avvenuto questa mattina in via Trento, a Pontecagnano Faiano. Stando a quanto emerso fino ad ora, infatti,, ex fidanzato di Anna Borsa, la 30enne sparata alla testa questa mattina, è uscito di casa con l’intenzione di mettere fine alla vita di quella donna che ha tanto amato, fino al punto di vederla morire.non riusciva a superare la fine della relazione e anche sui social non era nuovo ad esternazioni violente nei confronti della sua ex fidanzata e del suo migliore amico verso il quale nutriva una forte gelosia. Così, questa mattina è uscito, si è diretto presso il salone dove lavorava Anna, ha chiesto di parlarle e l’ha colpita alla testa. L’uomo si è poi dato alla fuga: è stato rintracciato dalla polizia stradale di Eboli mentrea ...

Advertising

LCronache : Arrestato Alfredo Erra: percorreva a piedi l’autostrada - RiccardoUrbani3 : @Valente_Alfredo @CorradinoMineo Nella sua amata Cina o Russia o in quei cazzo di paesi comunisti uno come lei sare… - alfredo_ferdi : RT @dukana2: Mazzette e corruzione, arrestato capo acquisti della #Rai merda di #Stato: bracciali banconote e pepite d’oro nascosti a casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Alfredo

Cronache Salerno

Una donna di 30 anni è stata uccisa a Pontecagnano Faiano , in provincia di Salerno . La vittima, Anna Borsa, è stata uccisa dall' ex fidanzato , il 40enneErra , all'interno di un negozio di parrucchiera di via Tevere dove la donna lavorava. Aggiornamento ore 15:16. L'uomo è stato rintracciato nell'area di servizio della stazione di San Mango ...L'uomo,Erra. che non si rassegnava alla fine della loro relazione, dopo aver commesso l'...l'ex fidanzato L'ex fidanzato di Anna è stato rintracciato nell'area di servizio della ...SALERNO -E’ stato rintracciato nell’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, Alfredo Erra, il 40enne che stamane ha sparato e ucciso, a Pontecagnano ...«L'amore non è mai lacrime, tristezza, paura, insicurezza, solitudine, mai. L'amore è amore, e se c'è non smette mai di brillare. Non accontentarti del ...